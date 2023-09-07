Хапова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1937
Дочь: Хапова Валентина Константиновна
Отец ребёнка: Хапов Константин Александрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1939
Дочь: Хапова Нина Константиновна
Отец ребёнка: Хапов Константин Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно