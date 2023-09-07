Хапова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хапова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1937

Дочь: Хапова Валентина Константиновна

Отец ребёнка: Хапов Константин Александрович

Мелдань, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1939

Дочь: Хапова Нина Константиновна

Отец ребёнка: Хапов Константин Александрович

Мелдань, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хапов Константин Александрович

Смерть
Неизвестно
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