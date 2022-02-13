Лысова (Кукушкина) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысова (Кукушкина) Вера Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1961

Отец: Кукушкин Михаил Яковлевич

Мать: Кукушкина Клавдия Павловна

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