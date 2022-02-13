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Лысова (Кукушкина) Вера Михайловна
Лысова (Кукушкина) Вера Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.05.1961
Пол
Женский
Отец
Кукушкин Михаил Яковлевич
1924 г.р.
Мать
Кукушкина Клавдия Павловна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1961
Отец:
Кукушкин Михаил Яковлевич
Мать:
Кукушкина Клавдия Павловна
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