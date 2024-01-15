Лупова Анисия Абрамова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Аксёнова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Лупов Михайла Филиппов
д. Марфино
Рождение ребёнка
01.03.1862
Дочь: Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Лупов Михайла Филиппов
Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно