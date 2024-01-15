Лупова Анисия Абрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лупова Анисия Абрамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Аксёнова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Лупов Михайла Филиппов

д. Марфино
Рождение ребёнка
01.03.1862

Дочь: Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Лупов Михайла Филиппов

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лупов Михайла Филиппов

Смерть
Неизвестно
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