Верещагин Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагин Василий Васильевич

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Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

26.10.1842

Дата смерти

1904

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1865 по 1866
Париж
Место жительства
С 1867 по 1868
Самарканд, Узбекистан
Место жительства
С 1901 по 1902
Филиппины
Место жительства
С 1903
Япония
Место жительства
Неизвестно
Индия
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Кавказ
Место жительства
Неизвестно
Париж
Место жительства
Неизвестно
Кавказ
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1904
броненосец «Петропавловский», Желтое море, близ Порт-Артура
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