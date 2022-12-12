Верещагин Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.10.1842
Дата смерти1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1865 по 1866
Париж
Место жительства
С 1867 по 1868
Самарканд, Узбекистан
Место жительства
С 1901 по 1902
Филиппины
Место жительства
С 1903
Япония
Место жительства
Неизвестно
Индия
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кавказ
Место жительства
Неизвестно
Париж
Место жительства
Неизвестно
Кавказ
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1904
броненосец «Петропавловский», Желтое море, близ Порт-Артура