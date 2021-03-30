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Тряпичников Павел Алексеевич
Тряпичников Павел Алексеевич
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Древо
Место рождения
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Дата рождения
30.03.2021
Пол
Мужской
Отец
Тряпичников Алексей Александрович
1984 г.р.
Мать
Тряпичникова (Юдина) Наталья Александровна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.2021
Отец:
Тряпичников Алексей Александрович
Мать:
Тряпичникова Наталья Александровна
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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