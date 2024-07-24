Прощенко (Черняева) Ксения Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прощенко (Черняева) Ксения Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Санникова Анна Павловна

Отец ребёнка: Прощенко Павел Елисеевич

Рождение ребёнка
10.01.1935

Дочь: Юткина Евгения Павловна

Отец ребёнка: Прощенко Павел Елисеевич

Рождение ребёнка
25.08.1948

Дочь: Абрамова Мария Павловна

Отец ребёнка: Прощенко Павел Елисеевич

Смерть
1977

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