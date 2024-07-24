Прощенко (Черняева) Ксения Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Санникова Анна Павловна
Отец ребёнка: Прощенко Павел Елисеевич
Рождение ребёнка
10.01.1935
Дочь: Юткина Евгения Павловна
Отец ребёнка: Прощенко Павел Елисеевич
Рождение ребёнка
25.08.1948
Дочь: Абрамова Мария Павловна
Отец ребёнка: Прощенко Павел Елисеевич
Смерть
1977