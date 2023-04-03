Захарьин Леон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1718
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захарьин Осип Селиверстов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Место жительства
Неизвестно
Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Между 1684 и 1690
Сын: Захарьин Козьма
Мать ребёнка: Прасковья
Смерть
До 1718