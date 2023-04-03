Захарьин Леон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарьин Леон

Захарьин Леон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1718

Пол

Мужской

Отец

1641 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1663 г.р.

Дети

Между 1684 и 1690 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захарьин Осип Селиверстов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Место жительства
Неизвестно
Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Между 1684 и 1690

Сын: Захарьин Козьма

Мать ребёнка: Прасковья

Смерть
До 1718

Мы используем куки для улучшения работы сайта.