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Павлов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Павлов Иван

Мать: ?

Рождение ребёнка
05.11.1883

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Павлова Ксения

Остров, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
25.07.1885

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Павлова Ксения

Остров, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
07.09.1886

Сын: Павлов Илья

Мать ребёнка: Павлова Ксения

Остров, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
23.03.1889

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Павлова Ксения

Остров, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
25.03.1890

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Павлова Ксения

Остров, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
14.04.1891

Сын: Павлов Георгий (егор)

Мать ребёнка: Павлова Ксения

Остров, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
17.07.1892

Сын: Павлов Николай

Мать ребёнка: Павлова Ксения

Остров, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
26.05.1894

Дочь: Феодосия

Мать ребёнка: Павлова Ксения

Остров, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
28.04.1897

Сын: Павлов Афанасий Алексеевич

Мать ребёнка: Павлова Ксения

Остров, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
21.12.1899

Сын: Павлов Федор

Мать ребёнка: Павлова Ксения

Остров, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
25.03.1901

Сын: Павлов Гавриил

Мать ребёнка: Павлова Ксения

Остров, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья

Смерть
Неизвестно
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