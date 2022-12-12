Павлов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Павлов Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
05.11.1883
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Павлова Ксения
Рождение ребёнка
25.07.1885
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Павлова Ксения
Рождение ребёнка
07.09.1886
Сын: Павлов Илья
Мать ребёнка: Павлова Ксения
Рождение ребёнка
23.03.1889
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Павлова Ксения
Рождение ребёнка
25.03.1890
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Павлова Ксения
Рождение ребёнка
14.04.1891
Мать ребёнка: Павлова Ксения
Рождение ребёнка
17.07.1892
Сын: Павлов Николай
Мать ребёнка: Павлова Ксения
Рождение ребёнка
26.05.1894
Дочь: Феодосия
Мать ребёнка: Павлова Ксения
Рождение ребёнка
28.04.1897
Сын: Павлов Афанасий Алексеевич
Мать ребёнка: Павлова Ксения
Рождение ребёнка
21.12.1899
Сын: Павлов Федор
Мать ребёнка: Павлова Ксения
Рождение ребёнка
25.03.1901
Сын: Павлов Гавриил
Мать ребёнка: Павлова Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья
Смерть
Неизвестно