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Найденков Евграф

Место рождения

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Найденков Григорий

Мать: Найденкова Марья Сергеевна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1830

Сын: Найденков Петр

Мать ребёнка: ?

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Найденков Тимофей

Мать ребёнка: Найденкова Екатерина Яковлевна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Найденков Анисим

Мать ребёнка: Найденкова Екатерина Яковлевна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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