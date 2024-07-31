Найденков Евграф
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Найденков Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1830
Сын: Найденков Петр
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1838
Сын: Найденков Тимофей
Мать ребёнка: Найденкова Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Найденков Анисим
Мать ребёнка: Найденкова Екатерина Яковлевна
Смерть
Неизвестно