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Левин Осип Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Левин Михаил Осипович

Мать ребёнка: Левина Екатерина Николаевна

Петрово, Махловская волость, Юрьевецкий уезд
д.Петрово Махловской вол. Юрьевецкого у. Костромской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1920

Дочь: Левина Елисавета Осиповна

Мать ребёнка: Левина Екатерина Николаевна

Петрово, Махловская волость, Юрьевецкий уезд
д.Петрово Махловской вол. Юрьевецкого у. Костромской губ.
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Левина Таисия Осиповна

Мать ребёнка: Левина Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Левин Николай Осипович

Мать ребёнка: Левина Екатерина Николаевна

Петрово, Махловская волость, Юрьевецкий уезд
д.Петрово Махловской вол. Юрьевецкого у. Костромской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1928

Сын: Левин Александр Осипович

Мать ребёнка: Левина Екатерина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левина Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Осиповна

Мать ребёнка: Левина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левин Евлампий Осипович

Мать ребёнка: Левина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Осиповна

Мать ребёнка: Левина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левина ?

Смерть
Неизвестно
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