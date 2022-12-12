Левин Осип Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Левин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Левина Екатерина Николаевна
д.Петрово Махловской вол. Юрьевецкого у. Костромской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1920
Дочь: Левина Елисавета Осиповна
Мать ребёнка: Левина Екатерина Николаевна
д.Петрово Махловской вол. Юрьевецкого у. Костромской губ.
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Левина Таисия Осиповна
Мать ребёнка: Левина Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Левина Екатерина Николаевна
д.Петрово Махловской вол. Юрьевецкого у. Костромской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1928
Мать ребёнка: Левина Екатерина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Осиповна
Мать ребёнка: Левина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Левина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Осиповна
Мать ребёнка: Левина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левина ?
Смерть
Неизвестно