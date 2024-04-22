Попова (Ильина) Юлия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова (Ильина) Юлия Алексеевна

Попова (Ильина) Юлия Алексеевна

Место рождения

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

13.09.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1946

Отец: Ильин Алексей Герасимович

Мать: Ильина Мария Дмитриевна

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Евгений

Котовск, город Котовск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Евгений

Котовск, город Котовск, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Евгений

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close