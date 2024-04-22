Попова (Ильина) Юлия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения13.09.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1946
Отец: Ильин Алексей Герасимович
Мать: Ильина Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.10.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Евгений
Рождение ребёнка
09.12.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Евгений
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак