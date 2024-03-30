Бӷажәба Ушьангь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бӷажәба Ушьангь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

TD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бӷажәба Ҭемыр

Мать: Давиҭаиа Ольга

Смерть
1941
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