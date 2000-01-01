Пврыгина Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пврыгина Любовь Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1970

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1994 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1970

Отец: Парыгин Александр

Мать: Пврыгина Надежда

Рождение ребёнка
13.08.1994

Дочь: Парыгина Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Дубровин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шорохов Андрей Иванович

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