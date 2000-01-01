Пврыгина Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1970
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1970
Отец: Парыгин Александр
Мать: Пврыгина Надежда
Рождение ребёнка
13.08.1994
Дочь: Парыгина Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Дубровин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шорохов Андрей Иванович