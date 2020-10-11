Зрилина (Куванова) Клавдия Филлиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зрилина (Куванова) Клавдия Филлиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

11.10.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зрилин Василий Степанович

Ардатов, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зрилин Василий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зрилин Василий Степанович

Место жительства
Неизвестно
Ардатов, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
11.10.2020
Ардатов, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
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