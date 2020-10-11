Зрилина (Куванова) Клавдия Филлиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти11.10.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зрилин Василий Степанович
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зрилин Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.10.2020