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Коломоец Игорь Иванович

Место рождения

Вуктыл, Вуктыл, Республика Коми

Дата рождения

09.11.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1986

Отец: Коломоец Иван Иванович

Мать: Коломоец (Токарева) Людмила Ивановна

Вуктыл, Вуктыл, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коломоец Анна Анатольевна

Рождение ребёнка
20.02.2012

Сын: Коломоец Иван Игоревич

Мать ребёнка: Коломоец Анна Анатольевна

Рождение ребёнка
20.08.2015

Сын: Коломоец Дмитрий Игоревич

Мать ребёнка: Коломоец Анна Анатольевна

Рождение ребёнка
08.10.2017

Дочь: Коломоец Елизавета Игоревна

Мать ребёнка: Коломоец Анна Анатольевна

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