Коломоец Игорь Иванович
Место рождения
Дата рождения09.11.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1986
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.2012
Мать ребёнка: Коломоец Анна Анатольевна
Рождение ребёнка
20.08.2015
Сын: Коломоец Дмитрий Игоревич
Мать ребёнка: Коломоец Анна Анатольевна
Рождение ребёнка
08.10.2017
Дочь: Коломоец Елизавета Игоревна
Мать ребёнка: Коломоец Анна Анатольевна