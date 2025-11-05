Айдарова (Асташина) Клавдия 20.09.1948 — найти родственников по фамилии на Familio

Айдарова (Асташина) Клавдия

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 20.09.1948, Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Супруги
Айдаров Николай01.03.1938 г.р.
Дети
Айдаров Юрий1965 г.р.
(Айдарова) Ольга01.01.1972 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Айдаров Николай

Рождение ребёнка
1965

Сын: Айдаров Юрий

Отец ребёнка: Айдаров Николай

Рождение ребёнка
01.01.1972

Дочь: (Айдарова) Ольга

Отец ребёнка: Айдаров Николай

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