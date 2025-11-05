Айдарова (Асташина) Клавдия
женский, родилась 20.09.1948, Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Супруги
Айдаров Николай01.03.1938 г.р.
Дети
Айдаров Юрий1965 г.р.
(Айдарова) Ольга01.01.1972 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Новая Пятина, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Айдаров Николай
Рождение ребёнка
1965
Сын: Айдаров Юрий
Отец ребёнка: Айдаров Николай
Рождение ребёнка
01.01.1972
Дочь: (Айдарова) Ольга
Отец ребёнка: Айдаров Николай