Макаров Владимир Павлович 30.10.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Владимир Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1948

Дата смерти

16.10.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1948

Отец: Макаров Павел Петрович

Мать: Макарова (Никифорова) Валентина Яковлевна

Рождение ребёнка
04.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова (Воронова) Галина Петровна

Рождение ребёнка
13.02.1975

Сын: Макаров Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Макарова (Воронова) Галина Петровна

Рождение ребёнка
03.08.1982

Сын: Макаров Павел Владимирович

Мать ребёнка: Макарова (Воронова) Галина Петровна

Рождение ребёнка
23.09.1983

Сын: Макаров Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Макарова (Воронова) Галина Петровна

Рождение ребёнка
17.06.1989

Сын: Макаров Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Макарова (Воронова) Галина Петровна

Смерть
16.10.2000

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