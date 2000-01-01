Александра Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арещенко ?
Отец ребёнка: Арещенко ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арещенко ?
Отец ребёнка: Арещенко ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арещенко ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно