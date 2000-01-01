Бунакова (Никулина) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1726
Сын: Бунаков Осип
Отец ребёнка: Бунаков Василей
Рождение ребёнка
1729
Сын: Бунаков Василий
Отец ребёнка: Бунаков Василей
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Мазавкова Маланья
Отец ребёнка: Бунаков Василей
Рождение ребёнка
1740
Сын: Бунаков Василий
Отец ребёнка: Бунаков Василей
Рождение ребёнка
1747
Сын: Бунаков Иван
Отец ребёнка: Бунаков Василей
Смерть
Неизвестно