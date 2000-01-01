Бунакова (Никулина) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБунакова (Никулина) Дарья

Бунакова (Никулина) Дарья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1726

Сын: Бунаков Осип

Отец ребёнка: Бунаков Василей

Рождение ребёнка
1729

Сын: Бунаков Василий

Отец ребёнка: Бунаков Василей

Рождение ребёнка
1731

Дочь: Мазавкова Маланья

Отец ребёнка: Бунаков Василей

Рождение ребёнка
1740

Сын: Бунаков Василий

Отец ребёнка: Бунаков Василей

Рождение ребёнка
1747

Сын: Бунаков Иван

Отец ребёнка: Бунаков Василей

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close