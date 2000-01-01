Рогованов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Рогованов Василий Платонович
Мать: не указана
Рогованов Василий Васильевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1912 Место рождения: Казахская ССР, Акмолинская обл. Дата призыва: __.__.1942 Сулюктинский ГВК, Киргизская ССР, Ошская обл... Показать все