Рогованов Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогованов Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Рогованов Василий Платонович

Мать: не указана

Рогованов Василий Васильевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1912 Место рождения: Казахская ССР, Акмолинская обл. Дата призыва: __.__.1942 Сулюктинский ГВК, Киргизская ССР, Ошская обл... Показать все
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