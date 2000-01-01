Вершинина (Архипова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина (Архипова) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Около 1980

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Архипов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Вершинин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Вершинин Алексей Степанович

Рождение ребёнка
16.02.1920

Сын: Вершинин (карпихин) Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Вершинин Алексей Степанович

Рождение ребёнка
24.07.1922

Дочь: Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Вершинин Алексей Степанович

Рождение ребёнка
31.08.1924

Сын: Вершинин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Вершинин Алексей Степанович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Алексей Степанович

Смерть
Около 1980
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