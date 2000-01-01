Вершинина (Архипова) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиОколо 1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Архипов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Вершинин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Вершинин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
16.02.1920
Сын: Вершинин (карпихин) Фёдор Алексеевич
Отец ребёнка: Вершинин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
24.07.1922
Дочь: Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Вершинин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
31.08.1924
Сын: Вершинин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Вершинин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вершинин Алексей Степанович
Смерть
Около 1980