Саутина Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саутина Анастасия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1993

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1993

Отец: Офицеров Александр Васильевич

Мать: Саутина Людмила

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