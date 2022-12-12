Руссиян (Руссiан) Агафия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руссиян (Руссiан) Агафия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1820

Дочь: Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Руссиян (руссiан) Никифор Моисеевич

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1824

Дочь: Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Руссиян (руссiан) Никифор Моисеевич

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1827

Дочь: Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Руссиян (руссiан) Никифор Моисеевич

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
27.06.1830

Сын: Руссиян (руссiан) Семен Никифорович

Отец ребёнка: Руссиян (руссiан) Никифор Моисеевич

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
24.04.1834

Сын: Руссиян (руссiан) Георгий Никифорович

Отец ребёнка: Руссиян (руссiан) Никифор Моисеевич

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Смерть
Неизвестно
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