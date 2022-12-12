Руссиян (Руссiан) Агафия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1820
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Руссиян (руссiан) Никифор Моисеевич
Рождение ребёнка
01.04.1824
Дочь: Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Руссиян (руссiан) Никифор Моисеевич
Рождение ребёнка
01.03.1827
Дочь: Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Руссиян (руссiан) Никифор Моисеевич
Рождение ребёнка
27.06.1830
Сын: Руссиян (руссiан) Семен Никифорович
Отец ребёнка: Руссиян (руссiан) Никифор Моисеевич
Рождение ребёнка
24.04.1834
Сын: Руссиян (руссiан) Георгий Никифорович
Отец ребёнка: Руссиян (руссiан) Никифор Моисеевич
Смерть
Неизвестно