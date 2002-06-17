Зайко Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайко Раиса Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1928

Дата смерти

17.06.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
17.06.2002
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