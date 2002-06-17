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Зайко Раиса Васильевна
Зайко Раиса Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.12.1928
Дата смерти
17.06.2002
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Не указан
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
17.06.2002
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