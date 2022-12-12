Тушин Иоанн Тимофеев
Место рождения
Дата рождения06.09.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1896
Отец: Тушин Тимофей Михайлов
Мать: Тушина Пелагея Ильина
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
13.04.1914
Жена: Тушина Ольга Матвеева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
04.04.1915
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Тушина Ольга Матвеева
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
24.01.1918
Жена: Тушина Наталья Федорова
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно