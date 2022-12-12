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Тушин Иоанн Тимофеев

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.09.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1896

Отец: Тушин Тимофей Михайлов

Мать: Тушина Пелагея Ильина

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
13.04.1914

Жена: Тушина Ольга Матвеева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
04.04.1915

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Тушина Ольга Матвеева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
24.01.1918

Жена: Тушина Наталья Федорова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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