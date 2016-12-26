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Файнберг Александр Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.12.2016

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1979

Сын: Белостоцкий Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Файнберг Анна Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Файнберг Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Файнберг Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Файнберг Анна Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
26.12.2016
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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