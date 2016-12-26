Файнберг Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.12.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.04.1979
Сын: Белостоцкий Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Файнберг Анна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Файнберг Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Файнберг Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Файнберг Анна Сергеевна
Смерть
26.12.2016