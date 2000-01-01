Подрезова Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1903 ст.
Отец ребёнка: Подрезов Семен Георгиевич
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Рождение ребёнка
03.11.1904 ст.
Сын: Подрезов Михаил Семенович
Отец ребёнка: Подрезов Семен Георгиевич
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви Феодосии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно