Подрезова Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подрезова Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1903 ст.

Сын: Подрезов Павел Семенович

Отец ребёнка: Подрезов Семен Георгиевич

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Рождение ребёнка
03.11.1904 ст.

Сын: Подрезов Михаил Семенович

Отец ребёнка: Подрезов Семен Георгиевич

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви Феодосии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подрезов Семен Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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