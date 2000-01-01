Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Кожановская Татьяна
Кожановская Татьяна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1950
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Позднякова Эсфирь Даниловна
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: не указан
Мать:
Позднякова Эсфирь Даниловна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия