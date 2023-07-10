Емельянова (Чернова) Мария Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельянова (Чернова) Мария Гаврииловна

Емельянова (Чернова) Мария Гаврииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернов Гавриил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Петр Андреевич

Рождение ребёнка
12.02.1897 ст.

Сын: Емельянов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Емельянов Петр Андреевич

Рождение ребёнка
26.04.1899 ст.

Дочь: (Емельянова) Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Емельянов Петр Андреевич

Рождение ребёнка
06.05.1900 ст.

Сын: Емельянов Николай Петрович

Отец ребёнка: Емельянов Петр Андреевич

Рождение ребёнка
22.01.1903 ст.

Дочь: (Емельянова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Емельянов Петр Андреевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.