Емельянова (Чернова) Мария Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чернов Гавриил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1897 ст.
Сын: Емельянов Алексей Петрович
Отец ребёнка: Емельянов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
26.04.1899 ст.
Дочь: (Емельянова) Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Емельянов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
06.05.1900 ст.
Сын: Емельянов Николай Петрович
Отец ребёнка: Емельянов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
22.01.1903 ст.
Дочь: (Емельянова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Емельянов Петр Андреевич
Смерть
Неизвестно