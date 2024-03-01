Парасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назар Павлович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Платон Назарович
Отец ребёнка: Назар Павлович
Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Акалина Назаровна
Отец ребёнка: Назар Павлович
Смерть
Неизвестно