Парасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарасковья

Парасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

Лв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назар Павлович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Платон Назарович

Отец ребёнка: Назар Павлович

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Акалина Назаровна

Отец ребёнка: Назар Павлович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.