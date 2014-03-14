Кичёва (Журавлёва) Гаюна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кичёва (Журавлёва) Гаюна Александровна

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Место рождения

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

29.08.1932

Дата смерти

14.03.2014

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1932

Отец: Журавлёв Александр Алексеевич

Мать: Журавлёва Прасковья Павловна

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.02.1957

Дочь: Пьянкова Галина Владимировна

Отец ребёнка: Кичёв Владимир Иванович

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.12.1958

Дочь: Кичёва Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Кичёв Владимир Иванович

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.07.1961

Дочь: Иванова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Кичёв Владимир Иванович

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Пасьва, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кичёв Владимир Иванович

Смерть
14.03.2014
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