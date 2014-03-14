Кичёва (Журавлёва) Гаюна Александровна
Место рождения
Дата рождения29.08.1932
Дата смерти14.03.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1932
Рождение ребёнка
01.02.1957
Дочь: Пьянкова Галина Владимировна
Отец ребёнка: Кичёв Владимир Иванович
Рождение ребёнка
01.12.1958
Дочь: Кичёва Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Кичёв Владимир Иванович
Рождение ребёнка
10.07.1961
Дочь: Иванова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Кичёв Владимир Иванович
Место жительства
Неизвестно
Пасьва, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.03.2014