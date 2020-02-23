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Моторина Мира Сергеевна
Моторина Мира Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.02.2020
Пол
Женский
Отец
Моторин Сергей Юрьевич
1994 г.р.
Мать
Моторина Анна Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.2020
Отец:
Моторин Сергей Юрьевич
Мать:
Моторина Анна Александровна
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