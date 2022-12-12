Красульникова (Быкова Или Антипова) Вассилиса (Васса) Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красульникова (Быкова Или Антипова) Вассилиса (Васса) Гавриловна

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Место рождения

Ревякино, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

14.08.1889 ст.

Дата смерти

После 1910

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1889 ст.

Отец: Гаврила Никифорович

Мать: Наталья Дмитриевна

Ревякино, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
16.08.1909 ст.

Муж: Красульников Иван Алексеевич

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Успенская д. Вышегород
Смерть
После 1910
Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
25.11.1911 ст.

Сын: Красульников Николай Иванович

Отец ребёнка: Красульников Иван Алексеевич

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
25.11.1926

Дочь: Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Красульников Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
08.12.1928

Сын: Красульников Петр Иванович

Отец ребёнка: Красульников Иван Алексеевич

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