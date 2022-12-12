Красульникова (Быкова Или Антипова) Вассилиса (Васса) Гавриловна
Место рождения
Дата рождения14.08.1889 ст.
Дата смертиПосле 1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1889 ст.
Отец: Гаврила Никифорович
Мать: Наталья Дмитриевна
Бракосочетание
16.08.1909 ст.
ц. Успенская д. Вышегород
Смерть
После 1910
Рождение ребёнка
25.11.1911 ст.
Сын: Красульников Николай Иванович
Отец ребёнка: Красульников Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
25.11.1926
Дочь: Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Красульников Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
08.12.1928
Сын: Красульников Петр Иванович
Отец ребёнка: Красульников Иван Алексеевич