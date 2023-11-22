Сныткина Парасковья Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сныткина Парасковья Демьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Сныткин Василий Федорович

Отец ребёнка: Сныткин Федор Борисович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Сныткина Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Сныткин Федор Борисович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Сныткина Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Сныткин Федор Борисович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Сныткина Таисия Федоровна

Отец ребёнка: Сныткин Федор Борисович

Рождение ребёнка
18.06.1933

Дочь: Соснина Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Сныткин Федор Борисович

Чайное, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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