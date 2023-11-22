Сныткина Парасковья Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1925
Сын: Сныткин Василий Федорович
Отец ребёнка: Сныткин Федор Борисович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Сныткина Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Сныткин Федор Борисович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Сныткина Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Сныткин Федор Борисович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Сныткина Таисия Федоровна
Отец ребёнка: Сныткин Федор Борисович
Рождение ребёнка
18.06.1933
Дочь: Соснина Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Сныткин Федор Борисович
Чайное, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно