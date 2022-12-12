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Шипицына Фекла Ивановна

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Татьяна Игнатьевна

Отец ребёнка: Шипицын Игнатий Игнатьевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Шипицын Степан Игнатьевич

Отец ребёнка: Шипицын Игнатий Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Игнатий Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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