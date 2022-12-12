Шипицына Фекла Ивановна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Татьяна Игнатьевна
Отец ребёнка: Шипицын Игнатий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Шипицын Степан Игнатьевич
Отец ребёнка: Шипицын Игнатий Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно