Скоробогатова (Гришина) Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоробогатова (Гришина) Ольга Сергеевна

Место рождения

г. Семенов

Дата рождения

01.07.1986

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

1959 г.р.

Муж

1981 г.р.

Дети

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Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1986

Отец: Гришин Сергей Владимирович

Мать: Гришина Антонина Кузьминична

Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель
Бракосочетание
14.02.2009

Муж: Скоробогатов Ростислав Викторович

Рождение ребёнка
02.07.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скоробогатов Ростислав Викторович

Рождение ребёнка
12.02.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скоробогатов Ростислав Викторович

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