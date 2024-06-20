Молчанов Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1913 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1913 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1939
Сын: Молчанов Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Молчанова (Местиховская) Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
10.07.1947
Дочь: (Молчанова) Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Молчанова (Местиховская) Степанида Ивановна
Смерть
Неизвестно