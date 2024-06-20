Молчанов Василий Алексеевич 07.01.1913 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Молчанов Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1913 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1913 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молчанова (Местиховская) Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
24.12.1939

Сын: Молчанов Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Молчанова (Местиховская) Степанида Ивановна

Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.07.1947

Дочь: (Молчанова) Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Молчанова (Местиховская) Степанида Ивановна

Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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