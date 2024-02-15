Меньшова Клавдия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения15.05.1915
Дата смерти04.11.1981
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1915
Рождение ребёнка
02.01.1945
Сын: Земляков Николай Иванович
Отец ребёнка: Земляков Иван Афиногенович
Рождение ребёнка
14.05.1947
Дочь: Землякова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Земляков Иван Афиногенович
Бракосочетание
1949
Рождение ребёнка
13.05.1949
Сын: Земляков Константин Иванович
Отец ребёнка: Земляков Иван Афиногенович
Смерть
04.11.1981