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Меньшова Клавдия Григорьевна

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Место рождения

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

15.05.1915

Дата смерти

04.11.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1915

Отец: Меньшов Григорий Степанович

Мать: Меньшова Варвара Афанасьевна

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.01.1945

Сын: Земляков Николай Иванович

Отец ребёнка: Земляков Иван Афиногенович

Каремша, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1947

Дочь: Землякова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Земляков Иван Афиногенович

Каремша, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
1949

Муж: Земляков Иван Афиногенович

Рождение ребёнка
13.05.1949

Сын: Земляков Константин Иванович

Отец ребёнка: Земляков Иван Афиногенович

Каремша, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния
Смерть
04.11.1981
Каремша, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния

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