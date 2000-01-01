Рудник Грившко Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудник Грившко Тимофеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Рудник Тимофей Васильев

Мать: Рудник Наталья Сидорова

Рождение ребёнка
1807

Сын: Рудник Аврам Гришко

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Рудник Давид Гришко

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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