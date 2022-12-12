Пахомова Ирина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.2011
Сын: Пахомов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Пахомов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
01.04.2014
Дочь: Пахомова Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Пахомов Сергей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно