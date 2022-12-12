Пахомова Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова Ирина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1967 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.2011

Сын: Пахомов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Пахомов Сергей Алексеевич

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.04.2014

Дочь: Пахомова Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Пахомов Сергей Алексеевич

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахомов Сергей Алексеевич

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