Хисамутдинов Сайфутдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисамутдинов Сайфутдин

Место рождения

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

До 1792

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1792

Отец: Хисамутдин

Мать: не указана

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
До 1833

Сын: Сайфутдинов Сагадтин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1851
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
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