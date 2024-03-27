Хисамутдинов Сайфутдин
Место рожденияСафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рожденияДо 1792
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1792
Отец: Хисамутдин
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
До 1833
Сын: Сайфутдинов Сагадтин
Смерть
1851
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия