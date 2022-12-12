Якубовский Абрагам Сюлейманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубовский Абрагам Сюлейманович

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Место рождения

Видзы, Браславский район, Витебская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Якубовский Сюлейман Якубович

Мать: Якубовская Розалия Якубовна

Видзы, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Якубовская Мария Абрагамовна

Мать ребёнка: Якубовская Розалия Хасеневна

Видзы, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Якубовский Хасень Абрагамович

Мать ребёнка: Якубовская Розалия Хасеневна

Видзы, Браславский район, Витебская область
Место жительства
1897
Видзы, Браславский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якубовская Розалия Хасеневна

Смерть
Неизвестно
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