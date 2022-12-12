Якубовский Абрагам Сюлейманович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Якубовская Мария Абрагамовна
Мать ребёнка: Якубовская Розалия Хасеневна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Якубовский Хасень Абрагамович
Мать ребёнка: Якубовская Розалия Хасеневна
Место жительства
1897
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно