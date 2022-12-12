Даули (Даулетшин) Наби (Набиулла) Хасанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даули (Даулетшин) Наби (Набиулла) Хасанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1910

Дата смерти

18.05.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
18.05.1989
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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