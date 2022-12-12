Даули (Даулетшин) Наби (Набиулла) Хасанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1910
Дата смерти18.05.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.06.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
18.05.1989
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)