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(Чулкова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1880

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1896

Сын: Чулков Николай Иванович

Отец ребёнка: Чулков Иван

Рождение ребёнка
01.01.1900

Сын: Чулков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Чулков Иван

Рождение ребёнка
01.?.1900

Сын: Чулков Александр Иванович

Отец ребёнка: Чулков Иван

Рождение ребёнка
01.01.1904

Дочь: (Чулкова) Полина Ивановна

Отец ребёнка: Чулков Иван

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