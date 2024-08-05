(Чулкова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1896
Отец ребёнка: Чулков Иван
Рождение ребёнка
01.01.1900
Отец ребёнка: Чулков Иван
Рождение ребёнка
01.?.1900
Сын: Чулков Александр Иванович
Отец ребёнка: Чулков Иван
Рождение ребёнка
01.01.1904
Дочь: (Чулкова) Полина Ивановна
Отец ребёнка: Чулков Иван