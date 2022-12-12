Мищук Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1919
Сын: Иван
Мать ребёнка: Мищук Ефросинья
Запись о рождении и крещении сделана в слободе Ольховатка Харьковской губернии.
Место жительства
1919
Октябрь, Кобринский район, Брестская область
Житель села Камень Шляхетский Городецкой волости Кобринского уезда Гродненской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мищук Ефросинья
Смерть
Неизвестно