Мищук Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мищук Степан Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1919 г.р.

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1919

Сын: Иван

Мать ребёнка: Мищук Ефросинья

Запись о рождении и крещении сделана в слободе Ольховатка Харьковской губернии.
Место жительства
1919
Октябрь, Кобринский район, Брестская область
Житель села Камень Шляхетский Городецкой волости Кобринского уезда Гродненской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мищук Ефросинья

Смерть
Неизвестно
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