Федорова Александра Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Лотоцкая Лидия Тимофеевна
Отец ребёнка: Лотоцкий Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Лотоцкий Владислав-? Тимофеевич
Отец ребёнка: Лотоцкий Тимофей Иванович
Смерть
Неизвестно