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Федорова Александра Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лотоцкий Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Лотоцкая Лидия Тимофеевна

Отец ребёнка: Лотоцкий Тимофей Иванович

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Лотоцкий Владислав-? Тимофеевич

Отец ребёнка: Лотоцкий Тимофей Иванович

Харьков, Харківська область
Смерть
Неизвестно

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