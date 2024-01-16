Корзников Нил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Корзников Яков
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мария Ниловна
Мать ребёнка: Корзникова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
10.06.1910
Сын: Корзников (korznikov) Иван Нилович (Ivan Nilovich)
Мать ребёнка: Корзникова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
14.11.1919
Дочь: Клавдия Ниловна
Мать ребёнка: Корзникова Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно