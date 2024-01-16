Корзников Нил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзников Нил Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Корзников Яков

Мать: Корзникова Марфа Павловна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мария Ниловна

Мать ребёнка: Корзникова Елена Ивановна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.06.1910

Сын: Корзников (korznikov) Иван Нилович (Ivan Nilovich)

Мать ребёнка: Корзникова Елена Ивановна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.11.1919

Дочь: Клавдия Ниловна

Мать ребёнка: Корзникова Елена Ивановна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно
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