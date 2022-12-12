Жукова (Шулинина) Евгения Ивановна
Место рожденияРоссия, Тобольская губерния, деревня Маслянка
Дата рождения18.07.1901
Дата смерти04.01.1987
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1901
Отец: Шулинин Иван Гаврилович
Россия, Тобольская губерния, деревня Маслянка
Место жительства
С 1901 по 1933
Россия, Тобольская губерния, деревня Маслянка
Рождение ребёнка
23.03.1926
Дочь: Ревнивых Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Ревнивых Егор
Комарица, Тобольский округ, Тобольская губерния
Место жительства
С 1933
Рождение ребёнка
26.10.1938
Дочь: Белоглазова Галина Александровна
Отец ребёнка: Жуков Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ревнивых Егор
Смерть
04.01.1987