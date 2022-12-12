Жукова (Шулинина) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Шулинина) Евгения Ивановна

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Место рождения

Россия, Тобольская губерния, деревня Маслянка

Дата рождения

18.07.1901

Дата смерти

04.01.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1901

Отец: Шулинин Иван Гаврилович

Мать: Шулинина Татьяна Ивановна

Россия, Тобольская губерния, деревня Маслянка
Место жительства
С 1901 по 1933
Россия, Тобольская губерния, деревня Маслянка
Рождение ребёнка
23.03.1926

Дочь: Ревнивых Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Ревнивых Егор

Комарица, Тобольский округ, Тобольская губерния
Место жительства
С 1933
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
26.10.1938

Дочь: Белоглазова Галина Александровна

Отец ребёнка: Жуков Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ревнивых Егор

Смерть
04.01.1987
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
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