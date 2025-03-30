Некрашевич Корней Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Некрашевич Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Некрашевич Александр Корнеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Некрашевич Адам Корнеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Некрашевич Антон Корнеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1913
Дочь: Некрашевич Анна Корнеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1955