Некрашевич Корней Иосифович 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрашевич Корней Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Некрашевич Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некрашевич Александр Корнеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некрашевич Адам Корнеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некрашевич Антон Корнеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1913

Дочь: Некрашевич Анна Корнеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1955

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