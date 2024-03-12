Нганы Тыса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНганы Тыса

Нганы Тыса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Кышик, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Похороны
Неизвестно
Кышик, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close